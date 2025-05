Milan Futuro-SPAL, Carra amaro: “Dovevamo fare i Playoff, increduli di dove siamo”

Luca Carra, direttore generale della SPAL, ha rilasciato una dettagliata intervista a Telestense, analizzando approfonditamente le decisioni prese in sede di mercato con l'obiettivo di allestire una squadra competitiva per i playoff. Tuttavia, le aspettative non sono state soddisfatte e la SPAL si ritrova ora a dover affrontare il Milan Futuro nei playout per la permanenza in Serie C. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Credevamo nei Playoff, invece c'è il Milan Futuro": L'amarezza di Carra

“A luglio ci siamo ritrovati nella situazione di dover far uscire dei giocatori prima di effettuare gli acquisti, avevamo una rosa da quaranta contratti non tutti utili e alcuni molto pesanti. Nessuno di noi pensava di ammazzare il campionato, ma nemmeno di trovarci a lottare per non retrocedere, pensavamo di avere un organico da play off. Per questo siamo rimasti stupiti, nessuno si aspettava un campionato così deludente. - prosegue Carra come riporta Lospallino.com - Non ho partecipato 24 su 24 al mercato, ma i contratti passavano da me e molti calciatori rispondevano alle caratteristiche chiede dal mister. Karlsson è un esempio, i centrocampisti come Radrezza, Zammarini e Awua erano stati avallati dal tecnico, mentre Rao lo avevamo in casa. Andava fatto qualcosa in più perché mancavano almeno due pedine per completare il modulo, però l’undici era quasi al completo”.