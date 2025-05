Milan-Bologna: senza Leao cosa farà Conceicao? Le probabili formazioni

In attacco, l’assenza per squalifica di Rafael Leao costringe Conceicao a nuove soluzioni. In pole per sostituirlo c’è Jimenez, preferito a Joao Felix per completare il tridente con Gimenez (favorito su Jovic) e Pulisic. Dalla panchina potrebbe arrivare un contributo importante anche da Tammy Abraham, recuperato e pronto a subentrare a gara in corso.