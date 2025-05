Ordine demolisce la dirigenza del Milan: “Pensano al bilancio, non alla vittoria”

Sull'errore principale secondo Ordine: "La contraddizione evidente è nella scelta dell'allenatore nella scorsa stagione: tu hai a disposizione un allenatore che è una garanzia che si chiama Antonio Conte, un altro che con altre caratteristiche è comunque una garanzia come Massimiliano Allegri. Invece vai a prendere prima Fonseca e poi Conceicao: questo è il peccato originale. Se tu avessi una squadra da nono posto, si potrebbe dire che sono stati sbagliati campagne acquisti e investimenti ed è normale che anche un grande allenatore non può fare miracoli. Ma se tu hai una cifra tecnica molto alta tanto che uno dei due allenatori citati in tempi non sospetti dice che per lui la squadra ideale da allenare era il Milan, allora le colpe diventano queste"