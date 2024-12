Milan, cade Pulisic e finisce tutto? Segnale d'emergenza. Serve il mercato

Un segnale d'allarme molto importante per il Milan. Christian Pulisic starà fuori per almeno un paio di settimane, visto che il suo infortunio è stato evidenziato come una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. In queste partite starà a Fonseca cercare un modo alternativo per fare girare lo stesso la squadra. Ma il punto è un altro. Il Milan non può cadere e spegnersi perché perde un giocatore, per quanto esso sia importante. Va detto, la cura Fonseca ha dato i suoi frutti a livello di infortuni, ma questa squadra è a rischio emergenza. Basta pochissimo per fare saltare quel minimo di equilibrio: Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders non hanno alternative, tanto è vero che non escono mai dal campo. Basta un non nulla per trovarsi in completa difficoltà. Ed è qui che serve la mano della società: sul mercato servono colpi importanti e investimenti, anche a gennaio. La squadra resta sempre troppo corta, come abbiamo detto da fine agosto. Non basta il rientro di Bennacer, sperando che Isma torni ad ottimi livelli. Pulisic è uno dei big della squadra, ma il Milan non può dipendere da un singolo giocatore, per quanto sia importante. LEGGI ANCHE: Panchina Milan - Luis Enrique: ipotesi clamorosa. Ecco i dettagli