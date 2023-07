Tutto su Christian Pulisic, centrocampista dell'AC Milan e della Nazionale americana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, ruolo, biografia e vita privata. La scheda del giocatore

Biografia Pulisic

Pulisic è nato a Hershey, in Pennsylvania (Stati Uniti), ma ha origini croate: il nonno paterno infatti è originario dell'isola di Ulbo, in Dalmazia. Per questo ha anche passaporto croato, quindi - contrariamente a quanto pensano molti - non è extracomunitario, ma comunitario. Il padre ha giocato a calcio professionistico poi è diventato allenatore. Ha anche un cugino (Will) giocatore

LA SCHEDA

Nome: Christian Pulisic

Luogo e data di nascita: Hershey (Stati Uniti) il 18/09/1998

Scadenza contratto: 30.06.2027

Stipendio/ingaggio: 4 milioni netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Caratteristiche tecniche e Skills

E' un giocatore rapido, agile e tecnico, che preferisce giocare in verticale, accelerando palla al piede. Ha ottima visione di gioco e capacità di sacrificio per i compagni. Ha sempre giocato su tutta la trequarti. Spesso utilizza lo stop come primo dribbling per disorientare l'avversario. Finte e assist le sue specialità. Non ha dalla sua una enorme struttura fisica (177 cm per 70 kg), ma complici anche gli anni Premier sa resistere al contrasto

In quale ruolo gioca Pulisic

E' un giocatore parecchio duttile, che ha sempre svariato su tutta la trequarti offensiva. Ha giocato più spesso come attaccante destro, ma è sulla fascia opposta, la sinistra, che ha dato il meglio in termini statistici, risultando più letale sia nei gol che negli assist. Spesso è partito titolare anche occupando il ruolo di trequartista, in zona più centrale.

Stipendio Pulisic

Quanto guadagna Pulisic al Milan? Lo stipendio netto si aggira sui 4 milioni di euro. Al lordo sono 6,32 milioni, potendo sfruttare i benefici del Decreto Crescita. Essendo costato al Milan circa 20 milioni, tra ammortamento e ingaggio il costo a bilancio sarà dunque pari a 11,32 milioni nel 2023-24 (5 milioni di ammortamento e la restante parte di stipendio)

Costo e valore Pulisic

Il Milan ha acquistato Pulisic dal Chelsea versando circa 20 milioni di euro. Una cifra nettamente più bassa rispetto a quella spesa dai Blues nel 2019 per strapparlo al Borussia Dortmund. In quell'occasione fu infatti pagato 64 Milioni. A luglio 2023 per transfermarkt il valore di Pulisic è di 25 M.

Curiosità

-E' stato il primo calciatore americano a giocare una finale di UEFA Champions League e il secondo a vincerla dopo Jovan Kirovski nel 1997, che però non scese in campo durante la gara.

-nel 2015 è stato inserito da The Guardian nella lista dei migliori cinquanta calciatori nati nel 1998

-Nel 2016 divenne il quarto giocatore più giovane di sempre a segnare nel campionato tedesco

-Nel 2019 divenne il più giovane calciatore della storia del Chelsea a realizzare una tripletta, segnando di destro, sinistro e di testa.

Quanti gol ha fatto Pulisic in carriera?

E' una delle domande più frequenti che i tifosi si sono chiesti prima del suo approdo al Milan. Ebbene, Pulisic nelle sue esperienze precedenti, ha segnato 59 gol ed realizzato 60 assist in 297 partite. Nello specifico, tra le altre competizioni: in Premier League ha disputato 98 gare, con 20 reti e 11 passaggi decisivi. In Bundesliga 90 partite, 13 gol e 18 assist. In Champions League 48 match, 7 gol e 9 assist.

La carriera

Gli inizi

Quando era bambino sua madre Kelley ottenne una borsa di studio per insegnare un anno in Inghilterra. Si trasferì lì e cominciò a giocare a calcio a Tackley, nei pressi della città di Oxford. Questa passione continuò poi a coltivarla al suo ritorno in America. Nel 2014, mentre stava disputando un torneo in Turchia con la Nazionale statunitense Under 17, venne notato dagli osservatori del Borussia Dortmund, che lo ingaggiarono nel gennaio del 2015.

Borussia Dortmund

Il 30 gennaio 2016 fa il suo esordio con la maglia giallonera e qualche mese più tardi (il 17 aprile 2016) segna la sua prima rete in Bundesliga contro l'Amburgo, diventando il quarto giocatore più giovane a segnare nel campionato tedesco (il più giovane tra gli stranieri). Dopo 127 partite con il Borussia Dortmund, 19 gol e 26 assist si trasferisce al Chelsea.

Chelsea

Dopo averlo acquistato per 64 milioni e lasciato un anno ancora al Borussia Dortmund, il Chelsea lo aggrega in squadra nell'estate del 2019. Ha un inizio difficile, con poche presenze e qualche malumore, ma poi trova il giusto spazio e realizza anche una tripletta che lo fa entrare nei libri di storia come il più giovane calciatore del Chelsea a realizzarne una. Con il Chelsea gioca 145 partite, realizzando 26 gol e 21 assist, ma soprattutto vince da protagonista una Champions League nella stagione 2020-21. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Milan dopo un'ultima annata complicata al Chelsea, fatta di 30 presenze stagionali ma solo 10 da titolare. A frenarlo principalmente un problema al ginocchio.

Milan

Nell'estate del 2023 viene acquistato a titolo definitivo dal Chelsea per una cifra che si aggira sui 22 milioni di euro.