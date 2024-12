Infortuni Milan, k.o. anche Loftus-Cheek e Morata

I due, infatti, si sono fermati - in rapida successione - intorno alla mezzora del primo tempo di Milan-Stella Rossa di Champions League, costringendo l'allenatore Paulo Fonseca a bruciare due slot per i cambi. Per il centrocampista, risentimento all'adduttore destro; per l'attaccante, invece, al flessore sinistro. Per 'La Gazzetta dello Sport', oggi esami per entrambi per capire l'entità precisa del loro problema.