CALCIOMERCATO MILAN

Con tantissime difficoltà, e con un'evidente scollatura tra l'allenatore Paulo Fonseca e il gruppo squadra, il Milan ieri sera ha fatto il suo dovere in Champions League, superando la Stella Rossa a 'San Siro' per 2-1: quello che, però, tiene banco tra i tifosi è il calciomercato. L'organico rossonero - la partita contro i serbi l'ha dimostrato - è carente in alcuni ruoli e, di certo, gli infortuni (Ruben Loftus-Cheek e Álvaro Morata gli ultimi due in ordine di tempo) di certo non aiutano. Le sessioni del 2025, tanto quella invernale quanto quella estiva, saranno cruciali per il futuro del Milan. PROSSIMA SCHEDA