Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao, tocca a te”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Bayer Leverkusen-Inter, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 terminata 1-0 per i padroni di casa alla 'BayArena'. Decide un gol del difensore Nordi Mukiele al 90'. Primo k.o. europeo per la squadra di Simone Inzaghi, che, però, ha fatto davvero poco per portare a casa il risultato.