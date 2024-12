Panchina Milan – Luis Enrique: ipotesi clamorosa. Ecco i dettagli

Allenatore Milan - Luis Enrique al posto di Fonseca? Ecco il clamoroso scenario

Come scrive Calciomercato.it, in Champions League, per il PSG di Luis Enrique, sono già tre sconfitte su cinque gare e il rischio eliminazione resta piuttosto concreto. La gara di martedì con il Salisburgo potrebbe già essere determinante. Un flop potrebbe portare a evoluzioni importanti. L'ex allenatore della Roma potrebbe quindi lasciare i francesi e tornare in Serie A. Secondo quanto si legge sempre da Calciomercato.it, Fonseca potrebbe essere mandato via al termine della stagione, soprattutto senza la qualificazione alla prossima Champions League. Per il rilancio, servirebbe a quel punto un tecnico di grande rilevanza internazionale proprio come Luis Enrique. Ovviamente sono solo voci e ipotesi, visto che al momento la panchina di Fonseca al Milan sembra solida. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Liberali va via? Futuro da monitorare