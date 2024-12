Milan, Mattia Liberali è uno dei talenti dei rossoneri. Il suo agente ha parlato in esclusiva con noi di PianetaMilan (LEGGI QUI). L'estro offensivo del Diavolo non sta trovando spazio in prima squadra e neanche nel Milan Futuro, tanto che è tornato a giocare solo con la Primavera di Marco Guidi. Arrivano delle novità importanti che fanno tremare i tifosi del Milan.