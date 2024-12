Ag. Liberali: “Il Milan Futuro pensa ad adeguare la squadra piuttosto che …”

"Il Milan ha vinto due partite di campionato con la Spal e con il Perugia e in tutti e due i casi Mattia era titolare, ha proposto gioco e ha fatto particolarmente bene. Questa può essere una domanda molto intelligente e molto ben fatta, ma anche provocatoria. Non nel senso che mi hai provocato, ma hai provocato una mia risposta del tipo 'Sì, sono d'accordo'. Ma in questo momento sono palesi le difficoltà del Milan Futuro per i motivi detti prima".

"Io credo che il Milan Futuro debba nascere per creare gioco, per creare talenti e creare calciatori, come è normale che sia. In questo momento probabilmente sta pensando più ad adeguare la squadra alla Serie C che a fare calciatori. Purtroppo è una risposta reale che devo dare. Dei giovani più promettenti l'unico che continua ad andare lì è Zeroli, che se non avesse fatto quel gol con quella straordinaria rovesciata contro il Perugia ... Anche lui qualche difficoltà la sta avendo. Il Milan Futuro è in fondo alla classifica, ma dobbiamo dargli il tempo per crescere. Nel frattempo dobbiamo pensare a Mattia, che sicuramente può esprimersi in Prima Squadra e in Primavera".