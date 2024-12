Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, senza troppi giri di parole, ha spiegato come al Milan di Paulo Fonseca - per salvare la stagione 2024-2025 - resti, di fatto, la Champions League . La qualificazione alla prossima edizione del torneo, certo, da centrare attraverso una rincorsa lunga (e faticosa) che dovrà fare in campionato. Ma soprattutto attraverso l'attuale Champions.

Milan, a Fonseca resta la Champions League: l'11 la Stella Rossa

La sconfitta in casa dell'Atalanta, infatti, ha mandato in frantumi, in via definitiva, i sogni di Scudetto per il Diavolo. Il quarto posto dista 9 punti e, per raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, da cui dipende anche il futuro di Fonseca in panchina, i rossoneri non potranno più permettersi passi falsi. Filotto obbligatorio tra Genoa, Verona e Roma prima della fine del 2024.