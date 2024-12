Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha svolto in mattinata una risonanza per l'infortunio al polpaccio rimediato a Bergamo. Le ultime

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha svolto in mattinata una risonanza per stabilire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato nel finale del primo tempo dell'ultima trasferta di campionato a Bergamo. Come appreso dalla nostra redazione, gli esami medici hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana.