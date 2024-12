Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Christian Pulisic, attaccante del Milan, abbia rimediato un infortunio al polpaccio in occasione dell'ultima trasferta in campionato dei rossoneri al 'Gewiss Stadium'. In giornata il numero 11 statunitense svolgerà degli accertamenti per capire l'entità del problema: dall'esito dei test si apprenderà quante partite dovrà stare fuori l'ex Chelsea.