Milan, Fonseca: inevitabile cambio in panchina in un caso. La speranza

Milan, Fonseca appeso al filo Champions: fiducia, ma cambio inevitabile se...

Per il club, si legge, centrare la qualificazione alla Champions 2025-26 è l’obiettivo minimo e non raggiungerlo renderebbe inevitabile il cambio del tecnico. Perché retrocedere dalla Champions all’Europa League o alla Conference League sarebbe una mazzata terribile per i ricavi e inaccettabile per le ambizioni della proprietà. Come ricorda la rosea in cinque delle sette trasferte (contro Parma, Lazio, Fiorentina, Cagliari e Atalanta) la squadra ha incassato due o più gol. Per un totale di dodici sui sedici complessivi. Anche la media punti del Milan è bassa: è pari a 1,57, mentre nel 2023-24 l’Atalanta è arrivata quarta tenendo una media di 1,81. La speranza di Fonseca è che le squadra davanti rallentino, anche se tutto passa dal Milan, che dovrà vincere con continuità. Senza una svolta, chiude la rosea, anche la qualificazione alla prossima Champions e il futuro di Fonseca sono a rischio. LEGGI ANCHE: Fosseux: "David-Milan è un'opzione. Bouaddi? Troppo presto. Fonseca ... | ESCLUSIVA PM