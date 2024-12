Milan, Fosseux dice tutto in ESCLUSIVA: Bouaddi, David e Fonseca. Poi avverte sul super talento

"Il contratto di Jonathan David terminerà il prossimo mese di giugno e a quel punto avrà giocato nel Lille per cinque stagioni. Secondo me vorrà una nuova sfida. A gennaio compirà 25 anni, un traguardo molto giovane per un attaccante. Il presidente del LOSC ha assicurato che concluderà in ogni caso la sua stagione al Lille. Quindi da gennaio potrà firmare tranquillamente dove vuole. Per quanto riguarda il Milan effettivamente potrebbe essere un'opzione interessante, visto che ha già giocato due anni con Paulo Fonseca. Ricordiamo però che un anno fa si informò anche la Juventus. David è seguito comunque in tutti i maggiori campionati. Recentemente in un'intervista ad un quotidiano inglese ha anche detto che sognava di giocare al Barcellona. E nell'estate del 2024 si è informato anche l'Atletico Madrid. David secondo me avrà un'ampia scelta, soprattutto se dovesse continuare a segnare così tanti gol".

Fosseux: "Zhegrova-Milan? È incedibile, ma ..." — Edon Zhegrova ha recentemente dichiarato di essere tifoso del Milan, a cui è stato accostato, e che gli piacerebbe giocare in Italia in futuro. Cosa puoi dirci di questo interesse? Pensi che sia un giocatore da Milan?

"Se me lo avessi chiesto un anno fa ti avrei risposto che Edon Zhegrova non era ancora un giocatore abbastanza completo per la Serie A. In questa stagione ha fatto un passo avanti. Quando in campo o quando entra nel corso del match sappiamo che qualcosa può succedere. Inoltre è più 'collettivo', difende meglio. Per quanto riguarda l'interesse del Milan non ne ho mai sentito parlare. Ma quest'estate Olivier Létang (presidente del Lille) lo ha dichiarato incedibile. Da quel momento in poi ci sono state pochissime voci di trasferimento. Ha ancora due anni di contratto ed è possibile che la prossima estate sia molto movimentata. Il suo è un profilo adatto anche per la Bundesliga tra l'altro".

"Bouaddi? Troppo presto per parlare di addio al Lille" — Un altro nome accostato al Milan nelle ultime settimane è stato quello di Ayyoub Bouaddi, lanciato da Paulo Fonseca. Cosa c'è di vero in queste voci?

"Ho l'impressione che il Milan voglia ingaggiare tutti i giocatori del Lille ... Ciò significa che comunque le cose funzionano bene al LOSC. Tornando seri, Ayyoub Bouaddi è un eccellente giocatore e ha solo 17 anni. Penso che sia ancora un po' presto per parlare di un trasferimento di Bouaddi perché sta iniziando ora a giocare una serie di partite di Ligue 1 e Champions League. Sta progredendo molto rapidamente. Poi so che club di Premier League, membri dei Big 5, lo seguono già da due anni. La concorrenza sarà molto elevata. La domanda è anche: il Milan può competere con i trasferimenti e gli ingaggi offerti dai club inglesi? L'estate scorsa il Lille ha venduto Leny Yoro al Manchester United per 70 milioni di euro ...".

Credi che Bouaddi possa già essere aggregabile alla prima squadra del Milan? E che ruolo potrà avere Paulo Fonseca nell'eventuale trattativa?

"Tra qualche mese o tra qualche anno, se continuerà a fare sul serio, Bouaddi giocherà dove vorrà e avrà il livello per poter giocare in tutti i maggiori campionati. È intelligente, gioca d'anticipo, ma anche veloce e molto bravo a tenere la palla. Ora tira anche di più. Sentiremo parlare di lui. Inoltre chi lo circonda è sano e lui farà la scelta giusta. Le cose andavano bene con Paulo Fonseca, che non esitò a lanciarlo a sedici anni in Champions League e in Ligue 1. Quindi sì, perché no?".

Fosseux: "Il Milan manderà osservatori per Tiago Santos. Fonseca? Bisogna dargli tempo" — In Italia Paulo Fonseca è sempre sotto attacco da parte dei tifosi e dei media. Cosa ne pensi di questo? Secondo te è l'allenatore giusto per il Milan?

"In effetti Paulo Fonseca è stato subito criticato, forse troppo in fretta. I tifosi del Milan sono molto esigenti. I risultati sono stati migliori nelle ultime settimane comunque. Il Milan ora è a tre vittorie in Champions League, di cui una con il Real Madrid. Con Fonseca il Milan ha vinto anche il derby contro l'Inter. In Serie A va un po' meglio e il livello è molto alto in questa stagione. Paulo Fonseca è un buon allenatore e bisogna dargli un po' di tempo. A Lille ha comunque lasciato un bel ricordo e la sua squadra ha dato spettacolo".

A proposito dei giovani talenti del Lille. Oltre a Bouaddi, c'è qualche giovane talento di cui non si parla molto che può diventare molto forte? Magari proprio al Milan ...

"Ho un nome in mente: Tiago Santos. È un terzino sinistro, attualmente è infortunato e si sta curando. Se dovesse tornare ai massimi livelli sono sicuro che il Milan manderà degli osservatori. Potrebbe averlo anche già fatto ...".