Milan-Bologna, arbitra Marinelli: i precedenti sorridono al Diavolo

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la prima delle due sfide ravvicinate tra Milan e Bologna , in programma venerdì sera a San Siro per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive. Per l'arbitro laziale si tratterà del sesto incrocio con i colori rossoneri, un dato curioso se si considera che il suo esordio assoluto con il Diavolo risale proprio a una gara casalinga contro il Bologna, nella stagione 2021/2022, quella culminata con la conquista dello Scudetto.

Fischio a Marinelli per Milan-Bologna: i precedenti rossoneri da favola

Quel Milan-Bologna del 2021/2022 terminò con un pareggio a reti bianche, rappresentando l'unica occasione in cui i rossoneri non hanno ottenuto i tre punti con Marinelli come direttore di gara. Il bilancio complessivo con l'arbitro di Tivoli sorride ampiamente al Milan, che ha collezionato ben cinque vittorie nelle altrettante partite arbitrate da Marinelli: successi ottenuti contro Udinese, Monza, Sassuolo e in due occasioni contro l'Hellas Verona. L'ultimo precedente risale proprio a questa stagione, nella trasferta pre-natalizia al Bentegodi, quando il gol di Reijnders regalò la vittoria di misura (1-0) al Milan.