Milan, Pellegatti pazzo di Jimenez: lo vede in un ruolo a sorpresa

"Ho ammirato un giocatore che spero presto che Fonseca possa inserire in prima squadra. Ruolo: lui giocherebbe sulla fascia destra in difesa al posto di Emerson Royal o Calabria. E' molto propenso all'attacco. Allora io lo prenderei in considerazione come alternativa a Musah, visto che Chukwueze ha altre caratteristiche. Io Alex Jimenez lo metterei subito. Ha personalità, dribbling e progressione che, in certe partite, lo proverei. Di solito sono prudente con i giovani, ma Jimenez deve maturare ancora a livello di carattere, un po' focoso, ma spero possa essere inserito in prima squadra". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Liberali va via? Futuro da monitorare