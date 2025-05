Milan, Liberali: “Fonseca e Florenzi, grazie! Vi racconto un mio hobby”

Mattia Liberali , calciatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Milan TV', raccontandosi a 360° dall'esordio in Prima squadra fino alla Primavera. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Liberali dice tutto: l'esordio, la Primavera e il disegno su tela. Poi su Fonseca ...

Sulla stagione: "È stata certamente una stagione movimentata, ma ho realizzato dei sogni che avevo e speriamo possa finir bene. Voglio aiutare la squadra per raggiungere i playoff, che ci meritiamo e stiamo lavorando per raggiungerli tutti assieme, per cui sarà importantissimo l’aiuto di tutti e rimanere uniti. Ho imparato ad adattarmi, ho aggiunto così esperienza, mi sono confrontato sia con quelli della mia età che con quelli più grandi di me, e questo mi è servito tanto. Mi trovo molto bene con i compagni, ma anche con lo staff e il mister in generale, il gruppo è unito e abbiamo un unico obbiettivo. Siamo consapevoli della nostra qualità".