Milan, sgarbo di Liberali? Mercato, nome nuovo. Rinnova un big. Maldini ...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicolanella mattina di oggi, domenica 4 maggio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo al rush finale della stagione 2024-2025 e il prossimo passo sarà la sfida al Genoa. Tanto mercato, tra rinnovi e un nome nuovo, oltre ad un ricordo di Paolo Maldini. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.