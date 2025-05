Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli e Inter, il duello continua

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lecce-Napoli , partita della 35^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri allo stadio 'Via del Mare' e decisa da un calcio di punizione di Giacomo Raspadori . La squadra di Antonio Conte , a 3 giornate dal termine del campionato, conserva la vetta della classifica e i 3 punti di vantaggio sull' Inter .

I nerazzurri battono con lo stesso risultato l'Hellas Verona a 'San Siro' (calcio di rigore di Kristjan Asllani in apertura) e restano in scia della capolista. Simone Inzaghi ha fatto riposare praticamente tutti i titolari in vista della semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025 in programma martedì sera a 'San Siro' contro il Barcellona.