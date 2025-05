Milan-Bologna Atto I, turnover in vista e una domanda: su chi possiamo contare?

Domani sera, a San Siro, andrà in scena il primo dei due atti che coinvolgono Milan e Bologna. La squadra di Sergio Conceicao sfiderà quella di Vincenzo Italiano in una sfida che da una parte vale tanto e da una parte vale il giusto. I rossoblù, difatti, devono vincere per continuare nella propria, e trafficata, corsa alla Champions League. I rossoneri, invece, sanno benissimo che l'appuntamento della stagione è fissato per il 14 maggio, poiché vincere la Coppa Italia garantirebbe un accesso all'Europa League che ora, in campionato, non è affatto assicurato, anzi.