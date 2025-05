DS Milan, spunta Tognozzi: l’esperto lancia l’indiscrezione enigmatica

L'esperto di calciomercato ha dato aggiornamenti in merito ad un DS, che potrebbe essere la sorpresa per il Milan: ecco i dettagli

Il Milan è ancora a caccia di un DS, ma la rivelazione fatta dall'esperto nelle ultime ore potrebbe essere davvero molto interessante. I rossoneri, infatti, dopo che è saltata la trattativa con Fabio Paratici , sono tornati a sondare Igli Tare , che era il preferito di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nelle primissime fasi. Anche con l'albanese, però, non si è giunti ad una quadra ed al momento il casting sarebbe in stand-by. Come detto, però, un'indiscrezione piuttosto enigmatica merita di essere considerata.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, sue club italiani avrebbero mostrato interesse per Matteo Tognozzi, ex DS del Granada. Perché si potrebbe pensare che tra questi vi sia il Milan? Innanzitutto risponderebbe al canone rossonero secondo cui il direttore sportivo dovrebbe essere italiano. Non solo, perché il dirigente in questione ha lavorato anche alla Juventus, voluto da Fabio Paratici. Non c'è la certezza di nulla, ma questi indizi meritano la giusta attenzione.