Milan-Bologna, le probabili formazioni: Conceicao se la gioca così

Nella giornata di domani, venerdì 9 maggio , alle ore 20:45 , lo stadio 'San Siro' di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano , valevole per la 36^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri sono in un momento positivo almeno a livello di risultati e utilizzeranno questa come prova generale in vista della finale di Coppa Italia .

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una sola sorpresa, come riferito dai colleghi de 'gazzetta.it'. Tra i pali ci sarà come al solito Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia. In mezzo al campo la coppia composta da Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek e ai loro lati Alex Jimenez e Theo Hernandez. In attacco, infine, Santiago Gimenez prenderà il posto di Luka Jovic. Lo spagnolo sarà affiancato da Joao Felix e Christian Pulisic. Assente Rafael Leao per squalifica.