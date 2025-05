SPAL-Milan Futuro, il dg Carra senza filtri: "Commessi degli errori". Poi snobba in rossoneri

Sulla stagione: "Abbiamo ragionato tanto e qualche idea ce la siamo fatta. Nessuno si aspettava una stagione come questa, soprattutto con questa squadra che tuttora non pensiamo sia da playout. E non lo dico solo io o qualcuno internamente, tante persone del settore con cui parliamo si stupiscono. Sicuramente errori commessi, ma anche gli infortuni nella seconda parte del girone d’andata. Il cambio allenatore è sempre sintomo di qualcosa che non ha funzionato. Evidentemente questa stagione è stata una delle peggiori della storia della SPAL e anche personalmente la peggiore della mia carriera".