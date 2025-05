Milan, Liberali e le parole da brividi su Fonseca: e sul coro della Curva …

Milan, Liberali: "Fonseca mi mise a mio agio. Il coro della Curva Sud ..."

Sulla prima squadra: "È stato un sogno che avevo sin da bambino, appena ho messo la prima volta il piede in campo al Vismara. All'inizio non l'ho realizzato pienamente, è stato inspiegabile a livello di parole. Ringrazio chiunque nel pre partita mi sia stato vicino, ad esempio Florenzi mi ha aiutato tanto, ma in generale tutti i compagni di squadra e lo staff, Fonseca in primis, che mi ha messo a mio agio con la squadra e mi ha aiutato tanto. Il coro della Curva? Li mi sono emozionato tantissimo, la Curva che mi dedicava un coro durante il riscaldamento è stato bellissimo".