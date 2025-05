Allenatore Milan, il Bologna blinda Italiano. Fenucci: “I rossoneri …”

Claudio Fenucci , amministratore delegato del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazione del 'Trofeo Mongolfiera', blindando di fatto Vincenzo Italiano , allenatore dei felsinei accostato anche al Milan . Il tecnico rossoblù, infatti, sembra essere uno dei più vicini alla panchina rossonera. E tra l'altro il doppio confronto tra Serie A e finale di Coppa Italia permetterà alla dirigenza di avere un primo contatto. In ogni caso la società emiliana, ancora una volta, è stata molto chiara sul suo futuro. L'obiettivo è non lasciarlo assolutamente partire.

Allenatore Milan, Fenucci (ad Bologna): "Italiano? La nostra volontà ..."

"La nostra volontà è di proseguire il nostro cammino con Vincenzo Italiano. Ora abbiamo due gare col Milan, dobbiamo pensare una gara alla volta: finita la gara di venerdì, un passaggio importante, penseremo poi alla finale di Coppa Italia, questo sogno collettivo che ha abbracciato tutta la città. Questa è una squadra con grande professionalità, ragazzi splendidi che insieme hanno costruito l’anima del successo, la voglia di giocare insieme e divertirsi per cercare di raggiungere un traguardo importante. E per fare questo bisogna giocare anche su piccoli dolori, come ha fatto l’Inter col Barcellona". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Bologna, Leao sarà assente: e Conceicao sceglie ... >>>