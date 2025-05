Milan, il ‘tradimento’ di Pato: “Sono rossonero, ma che partita l’Inter!”

Alexandre Pato , ex attaccante del Milan , da sempre è un tifoso rossonero e mai ci saremmo immaginati che facesse un post di apprezzamento per l' Inter . Ma procediamo con ordine. Il brasiliano, che in rossonero ha vissuto anni indimenticabili nonostante gli infortuni, ha sempre dichiarato di essere tifoso del Diavolo. Lo ha fatto quando era un giocatore, ma anche in seguito, proponendosi anche in un momento della sua carriera in cui non era proprio al massimo delle potenzialità.

E anche recentemente, in diverse interviste, non ha mai dimenticato di precisare questo suo tifo per il Milan. Alexandre Pato lo ha fatto anche nelle ultime ore aggiungendo però una postilla. Il brasiliano, infatti, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', facendo i complimenti all'Inter per la partita contro il Barcellona in Champions League. Non solo, perché poi ha dato appuntamento ai nerazzurri per il 31 maggio per la finale di Monaco di Baviera, che vedrà la Beneamata affrontare il PSG.