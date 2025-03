Milan, Pato: 'Che bello segnare all'Inter. Contro il Barcellona non volevo...'

Pato: "Gol al derby? Lo racconterò sempre". Poi racconta la rete contro il Barcellona

"Il più giovane a segnare 50 gol col Milan? Oggi la vedo diversamente da prima. Quando vado all'estero mi ricordano i miei gol, ma io non pensavo ai numeri. Lo so che potevo fare di più, ma potevo anche fare di meno. Io sono felice di tutti i miei gol al Milan, giocare qui è stato diverso, è stato bellissimo è un amore che non posso spiegare. Il gol al derby? Viene tutto lo stadio giù, guardo le foto mentre urlo. Segnare un gol contro l'Inter dopo meno di 40 secondi, vincere lo Scudetto, lo potrò raccontare per tutta la vita. Segnare all'Inter è bellissimo. L'immagine più bella dello Scudetto quando torniamo a Milano, in Piazza Duomo c'era tantissima gente. E' stato bellissimo, non lo dimenticherò mai. Per sfortuna non ho vinto la Champions. Gol del Barcellona? Dove vado mi ricordano sempre quel gol. Per me uno dei più bei gol che ho fatto col Milan. Io ho visto un buco e ho pensato, vabbè vado e poi mi sono ritrovato solo contro il portiere. Arrivo, calcio, non come volevo, ma è passato sotto le gambe del portiere. E' stato ancora più bello".