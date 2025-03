Milan, Gimenez fatica: quale potrebbe essere la causa e la soluzione?

Milan , Gimenez sta facendo molta fatica nelle sue ultime partite con la maglia rossonera. L'attaccante messicano è arrivato a gennaio al Feyenoord con Morata ceduto il prestito al Galatasaray. Un ottimo impatto quello di Santiago, con un bellissimo assist per Joao Felix contro la Roma, poi il gol all'Empoli da punta vera. Un tap in contro il Feyenoord in Champions League e il gol decisivo per battere il Verona a San Siro. Da quel momento in poi, Gimenez ha faticato a trovare la porta , anche a causa di una buona dose di sfortuna, questo è certo. Un gol annullato di pochissimo contro il Lecce, un palo sempre contro i giallorossi e non solo. Contro il Como, ultima partita giocata, ha toccato il punto più basso della sua avventura al Milan.

Milan, Gimenez arranca: il possibile motivo e cosa si potrebbe fare

Contro la squadra di Fabregas, Gimenez è stato il giocatore del Milan più in difficoltà in attacco. Il messicano ha toccato pochissime volte il pallone, non riuscendo a dialogare con i compagni. Cosa che poi ha fatto Abraham nei pochi minuti in campo, in cui è riuscito a liberare Reijnders due volte davanti al portiere. E il punto sta tutto qui: Gimenez sta facendo fatica perché gli si chiede molto di fraseggiare con i compagni, cosa che può assolutamente fare, ma gli si toglie le sue due caratteristiche principali. L'attacco alla profondità e il suo istinto naturale da bomber in area di rigore. Gimenez sta toccando pochissimi palloni in aerea in queste ultime gare, stesso vale per l'attacco alla profondità. La soluzione potrebbe essere semplice: un gioco più verticale e più palloni da potere giocare. D'altronde un bomber di razza ha bisogno di segnare con continuità, ma gli servono anche i palloni per farlo.