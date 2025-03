Allenatore Milan, De Zerbi accetterebbe. Il ruolo del DS e la Juventus

Allenatore Milan, De Zerbi è possibile? Dipende da un fattore preciso

Come scrive Calciomercato.com, De Zerbi resta affascinato dal calcio estero e al momento non si sentirebbe sul mercato. Starebbe ascoltando i rumors su di lui, ma non sentirebbe la necessità di tornare in Serie A. Alla Juventus, nonostante la priorità sarebbe il Marsiglia, difficilmente direbbe di no, anche se al momento non ci sarebbe un nome concreto per il futuro dei bianconeri. Roberto rispetterebbe moltissimo il progetto Marsiglia, ma meno la Ligue 1 per alcune su dinamiche. Se davvero dovesse tornare in Italia, la Juventus sarebbe la pista più probabile. E il Milan? De Zerbi accetterebbe la sfida con entusiasmo, ma al momento ci sarebbe solo un gradimento da parte della dirigenza rossonera. La scelta del nuovo allenatore rossonero dipenderà dalla volontà del prossimo direttore sportivo del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi sul pupillo di De Zerbi! Colpo in arrivo?>>>