I piani per il futuro rossonero

Restano Sarri, profilo più 'giochista' e Allegri, molto più gestore. La rosa è questa. Dalla scelta dell'allenatore passa quindi quella del direttore sportivo: Sarri, infatti, non è in buoni rapporti con Tare. L'ingaggio di uno, escluderebbe l'altro, dando nuove chances a Paratici. Attenzione anche a possibili richieste specifiche di Allegri, che con Paratici ha già lavorato bene. Qualora dovesse chiederlo esplicitamente, il Milan potrebbe accontentarlo, virando da Tare a Paratici. Insomma, ci sono riflessioni in corso e la scelta del tecnico sarà determinante anche per scegliere il ds. In 0gni caso, Furlani rimarrà amministratore delegato del club, con il direttore sportivo concentrato sulle scelte di campo e Moncada più sullo scouting, magari aiutando anche il Milan Futuro, dove restare al comando Kirovski.