ESCLUSIVA, Rivoluzione Milan? Le scelte di Cardinale: esclusi due DS

Che il Milan sia alla ricerca di un direttore sportivo è ormai cosa nota. Quattro i nomi letti finora sui giornali: Andrea Berta (ex ds dell'Atletico Madrid), Fabio Paratici (ex Juventus e Tottenham), Igli Tare (ex Lazio) e François Modesto (ex Olympiacos e Monza), tutti curiosamente senza squadra e tutti profili completamente diversi. Si va dal dirigente affermato ed esperto, come Berta, al giovane più acerbo, come Modesto. Curriculum alla mano, due professionalità completamente differenti. Logico quindi domandarsi quale sia la strategia rossonera. Che tipo di figura serve al Milan e su chi si stanno orientando? Ecco quanto ci risulta.