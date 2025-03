Milan , Camarda compie oggi, 10 marzo 2025, solamente 17 anni. Diciamo solamente perché il suo nome è sulla bocca di tutti ormai da anni e fa specie visto che non è ancora maggiorenne. La scorsa stagione è stata quella della rivelazione vera, visto che l'attaccante rossonero ha giocato come titolare nel Milan Primavera debuttando anche in Serie A contro la Fiorentina rompendo qualsiasi record di precocità. Una stagione al top, con dei gol fenomenali anche in Youth League (ricordate la rovesciata contro il PSG o la doppietta contro il Newcastle?). Anno concluso alla grande con la cavalcata dell'Italia Under 17 agli Europei di categoria. Cavalcata griffata da Camarda (doppietta anche in finale) e Liberali, altro talento cristallino del Milan. Da questa stagione, Camarda ha fatto il grande passo, giocando per la prima volta con continuità tra i professionisti .

Milan, Camarda: l'esordio da titolare, il 'gol' in Champions. E il futuro...

Camarda, insieme a Liberali e Zeroli, era sulla carta la punta di diamante del nuovo Milan Futuro, progetto nato per fare crescere i giovani talenti rossoneri in Serie C, appunto campionato professionistico. Un passo non da poco, che Camarda aveva intrapreso alla grande con la doppietta contro il Novara nel secondo turno della Coppa Italia di categoria. La stagione è poi andata avanti e Camarda non ha trovato la continuità di minuti e di categoria, visto che ha cambiato varie volte facendo da spola tra Milan Futuro e il Milan prima squadra. Comunque l'attaccante rossonero si è tolto tantissime soddisfazioni, specialmente con Paulo Fonseca. Il debutto da titolare in Serie A contro il Cagliari, poi il debutto in Champions League contro il Bruges, in cui ha sfiorato un gol che sarebbe stato storico (stroncato solo dal fuorigioco). In questa ultima parte di stagione potrebbe di nuovo essere al centro dell'attacco del Milan Futuro con continuità, squadra con cui ha segnato un magnifico gol contro il Pescara (vedi qui). Il futuro è certamente dalla sua parte e il Milan punta fortissimo su Camarda. Vedremo se regalerà ai tifosi rossoneri altre gioie e giocate in questa parte finale di stagione.