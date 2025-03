Il Milan cambierà rotta nelle strategie per la prossima stagione: direttore sportivo e allenatore 'Made in Italy'. Ecco le ultime news

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come, in vista della prossima stagione, i rossoneri stiano per cambiare rotta e strategie: da un Diavolo portoghese (Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi in panchina), si tornerà a vedere un Milan più italiano. Dai giocatori alla dirigenza.