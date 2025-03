Furlani riprenderà le 'audizioni': per 'Tuttosport', sentirà Igli Tare e Fabio Paratici, che hanno già parlato con Cardinale e Ibrahimovic, ma non è da escludere come, nella sua 'short-list', non vi siano altri profili, magari di DS attualmente ancora sotto contratto con altri club. Come, per esempio, Tony D'Amico dell'Atalanta. Nulla è deciso. Ci vorrà qualche settimana per arrivare a prendere una decisione sulla delicata questione.