Milan, quale futuro per Moncada? Schira: “Ci sono due strade”

In tutto questo, che fine farà Geoffrey Moncada , attuale direttore tecnico del Milan, il quale, finora, si è praticamente occupato sempre di questo? Ne ha parlato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', il giornalista sportivo Nicolò Schira.

"Il Milan prenderà un nuovo direttore sportivo, come rivelato un mese fa. Quindi, il futuro del direttore tecnico Geoffrey Moncada è in dubbio. Ci sono due strade per lui - ha scritto Schira -: potrebbe essere retrocesso a capo dell'area scout o potrebbe essere mandato via". Tra qualche tempo (non molto) ne sapremo sicuramente di più.