Calciomercato – Milan e Roma, che intreccio di attaccanti! Le ultime news

La vittoria in rimonta sul campo del Lecce è servita, al Milan, per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive in campionato, anche se la classifica del Diavolo è cambiata ben poco. Servirà, agli uomini di Sérgio Conceição, trovare continuità di prestazioni e di risultati se vorranno avere la speranza di conquistare un piazzamento nelle coppe europee nella prossima stagione. Da lì, poi, il Milan dovrà andare a costruire nel calciomercato estivo che verrà una squadra competitiva in ogni competizione. Prima, però, ci sono dei passi importanti da fare.