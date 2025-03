Direttore sportivo Milan, la rivelazione di Schira: “Tare si allontana”

Direttore sportivo Milan, Furlani non vuole che sia Tare

Sembrava che la scelta dei due fosse ricaduta, alla fine, su Tare. Il viaggio, però, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani a New York (U.S.A.) da Cardinale, in cui, di fatto, si è certificato come il CEO milanista abbia pieni poteri, anche sull'area sportiva e, di conseguenza, anche sulla scelta del DS, ha cambiato le carte in tavola.