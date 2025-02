Milan Futuro-Pescara, Camarda sblocca la partita con un gol davvero molto bello. Primo gol su azione in Serie C per il giovane talento

Emiliano Guadagnoli Redattore 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 12:55)

Dalle ore 12:30, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, si sta disputando Milan Futuro-Pescara, match valevole per la 28^ giornata del Girone B della Serie C 2024-2025. Una gara fondamentale per i rossoneri di Daniele Bonera che devono cercare punti per risollevare una classifica molto complessa. Ed è per questo che il Milan Futuro ha puntato di nuovo su Camarda. Il talento ripaga la fiducia con un grande gol. Ecco il video.

Milan Futuro, Camarda ritrova il gol. Controllo da fuoriclasse! —

Grandissimo gol di Camarda con uno stop delizioso con il quale si porta avanti il pallone. Poi sterzata e tiro secco che batte un incolpevole Plizzari in porta. Il giovane attaccante è al suo primo gol su azione in Serie C, dopo avere segnato su calcio di rigore contro il Carpi. Una grande rete per il talento rossonero che ha giocato pochissimo con il Milan Futuro di Daniele Bonera in questa stagione. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders l'unico salvagente. Una stagione eccelsa, ma sprecata? Ecco i numeri>>>