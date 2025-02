L'esultanza di Tijjani Reijnders (centrocampista AC Milan), per il suo gol in Torino-Milan 2-1 (Serie A 2024-2025) | News (Getty Images)

Torino-Milan 2-1, un altro risultato disastroso per i rossoneri dopo l'uscita del Diavolo dalla Champions League. Uno dei pochi a non mollare del tutto è stato Tijjani Reijnders. Il Milan ha cercato in tutti i modi di segnare e di vincera le partita di ieri sera, ma per battere un meraviglioso Milinkovic-Savic è servito un tiro sotto il sette a 12 metri dalla porta dell'olandese. Il centrocampista rossonero ha parlato nel post partita senza freni. "Siamo inca**ati. Parleremo questa settimana della partita. Dobbiamo migliorare". Con la probabile vittoria della Juventus contro il Cagliari il quarto posto sarebbe lontano otto punti e la stagione potrebbe essere quasi finita a fine febbraio. Ecco i voti e le pagelle dell'olandese dei quotidiani sportivi italiani in edicola.