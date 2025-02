Torino-Milan 2-1 (90′): altra sconfitta, che stagione balorda

Conceição allora, al 54', toglie dal campo Yunus Musah - già ammonito - e inserisce Tammy Abraham. Il primo tiro in porta del Diavolo, nella ripresa, arriva però al 57' grazie a Fofana. Botta di destro, dalla distanza, dell'ex Monaco e Vanja Milinković-Savić - che si distende sulla propria destra - devia fuori dallo specchio della porta.

Vanoli prova a cambiare qualcosa e, al 59', toglie dal campo Eljif Elmas, lanciando sul terreno di gioco Yann Karamoh. Un minuto più tardi, sul tiro di Tijjani Reijnders, deviazione (fortuita) di Fofana e parata centrale e facile per Milinković-Savić. In contropiede, avviato da Álex Jiménez, il Milan chiama a Milinković-Savić al grande intervento sul bel tiro in porta di João Félix e poi resta in costante pressione offensiva.

Al 64' miracolo di Milinković-Savić, che dice di 'no' a Reijnders, innescato dalla palla in profondità di Christian Pulisic: il portiere del Toro, con il piede, si oppone al centrocampista olandese. Un minuto più tardi ci prova, dalla distanza, anche Álex Jiménez: sul suo tiro il pallone sibila di poco al lato del palo alla destra di Milinković-Savić. Il Diavolo preme e João Félix, al 69', ben servito da Pulisic in area di rigore, centra il palo alla destra del portiere del Toro.

Resta l'ultima azione del portoghese che, al 70', lascia il campo a Riccardo Sottil. Triplo cambio, nello stesso slot, anche per il Torino: fuori Marcus Pedersen, Samuele Ricci e Cesare Casadei; dentro Sebastian Walukiewicz, Karol Linetty eGvidas Gineitis, che si rende subito pericoloso, subito dopo il suo ingresso in campo. Tiro dalla distanza, per il Milan, di Álex Jiménez che non crea problemi a Milinković-Savić, ma i rossoneri insistono.

Il pareggio arriva al 74', quando Sottil, dalla sinistra, mette il pallone al centro per l'accorrente Reijnders: palla all'incrocio e meritato gol del Milan. Il problema, però, in casa rossonera è che, in questa stagione se qualcosa può andare storto, ci andrà. Al 76', infatti, sul tocco - furbo - di Sanabria in profondità, la difesa del Diavolo dorme e Gineitis, in diagonale, infila Mike Maignan al primo tiro in porta del Toro nel secondo tempo. Granata di nuovo avanti.

Il Milan reagisce, crea pericolo con Álex Jiménez e Sottil, ma è Karamoh, all'85', ad andare ad un passo dal terzo gol per i suoi. All'88' escono Jiménez e Santiago Giménez per Samuel Chukwueze e Francesco Camarda. Sottil ci prova di testa all'89', ma senza fortuna. Idem nel primo dei 4' di recupero concessi dall'arbitro Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB),

Al 93', sull'iniziativa di Sottil (entrato bene in gara), colpo di testa di Strahinja Pavlović che termina di poco fuori. Milinković-Savić anticipa Pavlović anche un attimo prima del fischio finale. Niente da fare. Torino-Milan 2-1 al 90': sconfitta, brutta, per il Diavolo di Conceição, che perde l'occasione di avvicinare il quarto posto in classifica. Questa stagione sembra davvero maledetta. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>