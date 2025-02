Pagelle Torino-Milan 2-1: Maignan e Pulisic sbagliano, Reijnders non basta

PAGELLE TORINO-MILAN - Sembra la fotocopia di Rotterdam l'inizio partita di oggi: pronti, via, errore di Maignan e gol degli avversari. Il portiere francese esce insensatamente e colpisce Thiaw sul rinvio, con la palla che finisce in rete. Errore e buona dose di sfortuna. Poi parte l'assalto milanista, con il Torino che (grande classico) si chiude dietro. Arriva qualche pericolo, ma nulla di eccezionale. Fino al calcio di rigore conquistato da Rafa Leao: va sul dischetto Pulisic che non ha mai sbagliato in carriera e, ovviamente, sbaglia. Difficile dire qualcosa alla squadra, che concede il primo tiro agli avversari al 37', ma c'è davvero tanta sfortuna. La ripresa inizia ancora così: i rossoneri dominano e creano tantissimo. Tra parate di Vanja e un palo di Joao Felix, la porta sembra stregata. Quando finalmente Reijnders riesce a segnare, il Torino ci mette due minuti per ripassare in vantaggio su una dormita generale. Come il Milan non abbia vinto questa partita è inspiegabile.