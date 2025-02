Torino-Milan 1-0 (45′): tanta sfortuna, troppi errori e due brividi

Che la partita, però, sia iniziata nel peggiore dei modi lo si capisce al 5'. Su un lancio lungo, velleitario, dalle retrovie a cercare Sanabria, ben controllato da Malick Thiaw, arriva Maignan per spazzare via la sfera. Il francese, però, colpisce in pieno il suo compagno di squadra che, involontariamente e senza alcuna colpa, infila la propria porta per il vantaggio del Torino.