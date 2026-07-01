La mattina di oggi, mercoledì 1° luglio 2026, ha portato in dote una serie di aggiornamenti cruciali per le strategie di calciomercato del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, sotto la spinta delle linee guida del nuovo allenatore Rúben Amorim, si trova nel pieno di una vera e propria rifondazione del reparto arretrato, tra suggestioni smentite, trattative concrete che decollano e clamorosi ribaltoni legati ai giovani talenti del vivaio. Ecco dunque a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Difesa Milan: la smentita su van Dijk e l'assalto a Gonçalo Inácio

Nelle ultime ore l'ambiente rossonero era stato scosso dall', secondo cui Zlatan Ibrahimović cullava il grande sogno di portare a Milano il totem del Liverpool,. A spegnere gli entusiasmi dei tifosi e a fare chiarezza sulla reale fattibilità dell'operazione è intervenuto l'esperto di mercato Fabrizio Romano., definendo la pista impraticabile e archiviando il nome del numero 4 dei Reds come una suggestione estiva destinata a non concretizzarsi.

Con il fronte Van Dijk ufficialmente freddo, i fari del Diavolo sono puntati con molta più concretezza su un reale pupillo di Rúben Amorim: Gonçalo Inácio. Il difensore centrale dello Sporting Lisbona, classe 2001, è balzato in cima alla lista delle preferenze. La valutazione del club portoghese si attesta tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra importante che RedBird è pronta a investire per garantire al nuovo tecnico un elemento mancino moderno, d'esperienza internazionale e perfettamente a suo agio nei meccanismi della difesa a tre.

Il piano a due innesti: la scuderia Mendes e le piste in Premier League

La necessità di intervenire sul mercato non si fermerà al solo Inácio. La retroguardia rossonera registrerà infatti due defezioni pesanti in questo segmento estivo: il giovane tedesco David Odogu è ormai promesso sposo a un club satellite in prestito formativo, mentre l'inglese Fikayo Tomori è inserito nella lista dei partenti a titolo definitivo. Per questa ragione, Amorim ha esplicitamente richiesto

Per la seconda casella da occupare, l'attenzione si concentra sui profili gestiti dal potente procuratore Jorge Mendes, da tempo in ottimi rapporti con il Milan. I nomi sul tavolo sono due:

António Silva : il talentuoso classe 2003 del Benfica, che però il club di Lisbona vorrebbe blindare con un rinnovo contrattuale.

: il talentuoso classe 2003 del Benfica, che però il club di Lisbona vorrebbe blindare con un rinnovo contrattuale. Tiago Gabriel: il giovane classe 2004 di proprietà del Lecce, che dopo l'ottima stagione in Puglia conosce già il campionato italiano e rappresenta ad oggi l'opzione più probabile per costi e logistica.

Qualora queste piste dovessero complicarsi, il Milan tiene vivi i contatti per una fitta rosa di candidati internazionali estratti dai taccuini dei dirigenti: si monitora la situazione del parametro zero di lusso John Stones (svincolato dal Manchester City ma con forti riserve sulla tenuta fisica), dell'argentino Lisandro Martínez del Manchester United, e del giovane francese Leny Yoro. Sullo sfondo resistono anche i profili di Ousmane Diomande (Sporting Lisbona) e dell'esperto uruguaiano José María Giménez dell'Atlético Madrid.

Il caso Mattia Liberali: la mossa finale di Ibrahimović e Cardinale

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La mattinata di oggi, 1° luglio, registra però un clamoroso inserimento rossonero per un obiettivo che sembrava ormai sfumato. Nella giornata di ieri, infatti, il Como appariva in netto vantaggio per l'acquisto di, avendo trovato l'accordo economico con il calciatore e avendo comunicato al Catanzaro la volontà di pagare la clausola risolutoria da 6 milioni di euro. L'operazione è andata in stallo per il mancato via libera sulle commissioni degli agenti, aprendo un varco decisivo per il Milan.Il destino del ragazzo potrebbe cambiare radicalmente nella giornata odierna.tra l'entourage del giocatore, lo stesso Liberali, il proprietario di RedBirde il Senior Advisor. L'obiettivo della dirigenza rossonera è far sentire il ragazzo al centro del nuovo progetto tecnico di Amorim in Prima Squadra. Sotto il profilo economico, l'operazione sarebbe un capolavoro: grazie alla clausola del 50% sulla futura rivendita che il Milan si era riservato al momento della cessione gratuita al Catanzaro, il Diavolo può esercitare il diritto di riacquisto pagando il cartellino soltanto la metà, ovvero 3 milioni di euro, beffando così la concorrenza del Como sul traguardo.