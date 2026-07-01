Sistemato per ora l'attacco con l'acquisto a titolo definitivo di Gonçalo Ramos dal PSG – vedremo se, successivamente, con le preventivate partenze di Rafael Leão e Santiago Giménez, il Diavolo tornerà su altri obiettivi – per il Milan è arrivato il momento di focalizzare le proprie attenzioni sulla ricerca del difensore in questo specifico segmento del calciomercato estivo.

La richiesta di Amorim: rivoluzione totale in difesa

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il nuovo allenatore del Milan,, ha avanzato una richiesta ben precisa alla dirigenza:. Le grandi manovre si rendono necessarie poiché, oltre alla quasi certa partenza in prestito del giovane talento tedesco David Odogu, c'è anche un titolarissimo come Fikayo Tomori che figura attualmente sulla lista dei partenti, pronto a lasciare Milanello davanti a un'offerta congrua.

Il Diavolo – nonostante questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' abbia tirato fuori il nome del sogno proibito Virgil van Dijk del Liverpool – resta fortemente concentrato sul possibile arrivo di Gonçalo Inácio dallo Sporting Lisbona, per una valutazione complessiva di 40-45 milioni di euro. Il portoghese classe 2001, mancino di piede, è uno dei fedelissimi storici di Amorim ed è assistito dalla sua stessa agenzia. Sistemata la prima casella, resta da capire chi potrà arrivare come secondo difensore centrale nello scacchiere rossonero.

Le alternative per il secondo centrale: da António Silva a Tiago Gabriel

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Non è affatto escluso che i vertici di Via Aldo Rossi possano tornare con decisione su, classe 2003, altro gioiello portoghese assistito dal potente procuratore Jorge Mendes. Il Benfica sta provando a tutti i costi a blindarlo in rosa attraverso il rinnovo del contratto, dietro espresso suggerimento del nuovo allenatore Marco Silva. Se il club di Lisbona vi riuscirà, però, è ancora tutto da vedere. Nel caso in cui il tentativo di rinnovo non andasse a buon fine, il Milan potrebbe riprovarci più in là nel calciomercato estivo, mettendo sul piatto un'offerta di circadi euro.Questo binario delinea perfettamente il budget stimato dalla società per la seconda operazione nel reparto arretrato. Secondo le indiscrezioni di 'Tuttosport', la dirigenza potrebbe virare con decisione su un altro assistito della scuderia Mendes: si tratta di, promettente classeche ha disputato un'ottima parentesi con la maglia dele che possiede il grande vantaggio di conoscere già alla perfezione i ritmi e le insidie del nostro campionato.