Con Fikayo Tomori e David Odogu in uscita, il tecnico portoghese vuole due colpi di spessore: i fari sono puntati sulla scuderia di Jorge Mendes
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Sistemato per ora l'attacco con l'acquisto a titolo definitivo di Gonçalo Ramos dal PSG – vedremo se, successivamente, con le preventivate partenze di Rafael Leão e Santiago Giménez, il Diavolo tornerà su altri obiettivi – per il Milan è arrivato il momento di focalizzare le proprie attenzioni sulla ricerca del difensore in questo specifico segmento del calciomercato estivo.
La richiesta di Amorim: rivoluzione totale in difesaSecondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, ha avanzato una richiesta ben precisa alla dirigenza: servono due centrali di livello assoluto. Le grandi manovre si rendono necessarie poiché, oltre alla quasi certa partenza in prestito del giovane talento tedesco David Odogu, c'è anche un titolarissimo come Fikayo Tomori che figura attualmente sulla lista dei partenti, pronto a lasciare Milanello davanti a un'offerta congrua.
Il Diavolo – nonostante questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' abbia tirato fuori il nome del sogno proibito Virgil van Dijk del Liverpool – resta fortemente concentrato sul possibile arrivo di Gonçalo Inácio dallo Sporting Lisbona, per una valutazione complessiva di 40-45 milioni di euro. Il portoghese classe 2001, mancino di piede, è uno dei fedelissimi storici di Amorim ed è assistito dalla sua stessa agenzia. Sistemata la prima casella, resta da capire chi potrà arrivare come secondo difensore centrale nello scacchiere rossonero.
Le alternative per il secondo centrale: da António Silva a Tiago GabrielNon è affatto escluso che i vertici di Via Aldo Rossi possano tornare con decisione su António Silva, classe 2003, altro gioiello portoghese assistito dal potente procuratore Jorge Mendes. Il Benfica sta provando a tutti i costi a blindarlo in rosa attraverso il rinnovo del contratto, dietro espresso suggerimento del nuovo allenatore Marco Silva. Se il club di Lisbona vi riuscirà, però, è ancora tutto da vedere. Nel caso in cui il tentativo di rinnovo non andasse a buon fine, il Milan potrebbe riprovarci più in là nel calciomercato estivo, mettendo sul piatto un'offerta di circa 25 milioni di euro.
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