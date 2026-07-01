Il dietro alla quinta del testa a testa tra Milan e Como per aggiudicarsi le prestazioni di Mattia Liberali: l'offerta rossonera e la scelta del ragazzo
Under 19, Italia-Spagna 2-2: la doppietta di Liberali del Milan | VIDEO
Mattia Liberali ha respinto la corte del Milan per approdare al Como. Nonostante la videochiamata con Gerry Cardinale delle ultime ore, il giocatore ha preferito il progetto tecnico della squadra di Fabregas, che da tempo era sulle sue tracce. Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato un retroscena sulla trattativa e sull'offerta economica dei rossoneri, illustrando le ragioni che hanno spinto il ragazzo a scegliere i lariani.
Retroscena Liberali, l'offerta del Milan era più alta di quella del ComoStando a quanto riferito da Schira su X, il Milan avrebbe messo sul piatto un'offerta superiore rispetto a quella del Como, sia per il giocatore che per il suo agente Alessandro Lucci. Nella videocall con Cardinale, tuttavia, Liberali ha definito il progetto di Fabregas "l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato il pentimento del club rossonero, che la scorsa estate lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.
Le cifre dell'operazioneAl momento della cessione, il Milan ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita per tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà solo 6 milioni di euro per acquistare il talento del Catanzaro, come previsto dalla clausola rescissoria. Questo significa che il club rossonero incasserà appena 3 milioni. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al Milan.
Il Como è una realtà più attraente del Milan?Per un giovane in rampa di lancio come Mattia Liberali, il Como potrebbe essere l'ambiente ideale. Il club lariano offre tre aspetti che il Milan non avrebbe potuto garantirgli:
- Champions League
- Progetto tecnico giovane e ambizioso
- Meno pressioni mediatiche
Aspettarsi che Liberali scegliesse il Milan era lecito, ma la vicenda ha raccontato un'altra storia. Oggi, il fascino del Diavolo non garantisce un "sì" automatico, neanche per chi in quell'ambiente ci è cresciuto. Vince la programmazione: il progetto tecnico del Como è valso più dei soldi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA