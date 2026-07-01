Mattia Liberali ha respinto la corte del Milan per approdare al Como. Nonostante la videochiamata con Gerry Cardinale delle ultime ore, il giocatore ha preferito il progetto tecnico della squadra di Fabregas, che da tempo era sulle sue tracce. Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato un retroscena sulla trattativa e sull'offerta economica dei rossoneri, illustrando le ragioni che hanno spinto il ragazzo a scegliere i lariani.

Retroscena Liberali, l'offerta del Milan era più alta di quella del Como

Le cifre dell'operazione

Il Como è una realtà più attraente del Milan?

Champions League

Progetto tecnico giovane e ambizioso

Meno pressioni mediatiche

Stando a quanto riferito da Schira su X, ilavrebbe messo sul piattosia per il giocatore che per il suo agenteNella videocall con Cardinale, tuttavia,ha definito il progetto di"l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato ildel club rossonero, che la scorsa estate lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.Al momento della cessione, ilha mantenuto unaper tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà soloper acquistare il talento del Catanzaro, come previsto dalla clausola rescissoria. Questo significa che il club rossonero incasserà appena. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco alPer un giovane in rampa di lancio come, ilpotrebbe essere l'ambiente ideale. Il club lariano offre tre aspetti che ilnon avrebbe potuto garantirgli:

Aspettarsi che Liberali scegliesse il Milan era lecito, ma la vicenda ha raccontato un'altra storia. Oggi, il fascino del Diavolo non garantisce un "sì" automatico, neanche per chi in quell'ambiente ci è cresciuto. Vince la programmazione: il progetto tecnico del Como è valso più dei soldi.