Arrivano importanti aggiornamenti dal summit di mercato andato in scena questa mattina a Casa Milan. Il faccia a faccia tra la dirigenza rossonera e gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci si è concluso, delineando con precisione i prossimi passi di Francesco Camarda e Christian Comotto.

Milan, quale sarà il futuro di Camarda e Comotto?

L'occasione d'oro con Rúben Amorim

Permanenza in prima squadra per giocarsi le proprie carte in rossonero.

Nuovo prestito temporaneo in un altro club, soluzione mirata esclusivamente a garantire un alto minutaggio per favorire la loro crescita costante.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, si è trattato di un incontro conoscitivo molto positivo, utile per fare il punto della situazione sulla linea verde del club. Il vertice ha partorito la primissima e importante conferma: Camarda e Comotto partiranno regolarmente in ritiro a Milanello con la prima squadra.I due gioielli rossoneri, entrambi classe 2008, sono reduci da due esperienze formative cruciali lontano da Milano per accumulare minutaggio prezioso:ha infatti militato in Serie A con il, mentresi è fatto le ossa in Serie B alla corte delloI due calciatori si metteranno subito a disposizione di. Il tecnico portoghese avrà l'occasione di valutarli molto attentamente da vicino durante la preparazione estiva, complici anche le assenze dei big del Milan impegnati con il Mondiale.Solo al termine del ritiro estivo verrà presa una decisione definitiva sul loro futuro a breve termine:

Per l'entourage dei due giocatori è stata anche l'occasione per conoscere di persona la nuova società rossonera, completamente stravolta da Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions League.