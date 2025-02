Milan, Pellegatti: “Camarda, annata buttata. Bollini è stato scelto per …”

Milan, Pellegatti spiazza su Camarda: poi la rivelazione su Bollini. E tra Terracciano e Felix ...

Sul Milan Futuro: "Del progetto Milan Futuro abbiamo seguito i travagli. All'inizio non giocavano nemmeno male i ragazzi di Bonera, poi abbiamo assistito a prestazioni anche sconcertanti sul piano del gioco. Inizialmente mi sorprendeva perché mi aspettavo soffrissero di più, poi è precipitato nelle ultime posizioni non spostandosi più da lì. Sembrava una ripresa quella contro la Spal, ma c'è stato il rimbalzo del gatto morto. Kirosvski, responsabile di questo progetto, ha deciso di esonerare Bonera. Il Milan sta pensando ad Alberto Bollini, dell'Under 19, che è il candidato numero uno. Deve ovviamente parlare con la federazione e con sé stesso e decidere se diventare uno dei protagonisti di questo progetto. Lui è l'allenatore di Camarda, ogni tanto lo convoca. Forse Kirovski ha pensato a lui per un progetto importante per Camarda, più che altro perché gioca raramente. È stata un'annata buttata, diciamocelo chiaramente. Non sul piano delle emozioni, ma lui doveva essere il titolare del Milan Futuro".