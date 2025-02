Alvaro Morata, ex attaccante del Milan, è andato ancora a segno con il Galatasaray, ma gli avversari si sono ritirati

Alvaro Morata, ex attaccante del Milan, è andato ancora a segno con la maglia del Galatasaray, ma quanto accaduto nel corso del match ha davvero del clamoroso. Lo spagnolo, infatti, ha segnato su rigore concesso per un presunto fallo su Dries Mertens, ma dall'altra parte l'Adana Demirspor si è di fatto ritirata. Il motivo? La protesta nei confronti del rigore, che a loro dire non c'era. L'intera squadra ha quindi abbandonato il campo, lasciando gli avversari da soli. Da capire quali decisioni verranno prese a questo punto, ma abbiamo assistito a qualcosa che si vede davvero raramente.